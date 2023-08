Niemieckie media piszą o Polsce. Jest wątek o grzybach

Nowy wymiar kampanii wyborczej

Również niemiecka sieć redakcji RND zwraca uwagę na niemieckie wątki w polskiej kampanii wyborczej. Nawiązuje do premiera Mateusza Morawieckiego, który zarzucił Niemcom mieszanie się do kampanii wyborczej i wystosował do Manfreda Webera list otwarty, wzywając go do pojedynku. RND zaznacza, że cała dyskusja o PiS toczy się w czasie, gdy EPL dyskutuje o tym, z którymi partiami chce współpracować po przyszłorocznych wyborach europejskich.