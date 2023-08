Niedzielski "błagał o litość". Nieoficjalne doniesienia

- Z punktu widzenia politycznego Adam Niedzielski na pewno popełnił błąd. Co do tego, czy z punktu widzenia prawa doszło do ujawnienia danych, które nie powinny być ujawnione, to właściwe organy będą to oceniać - powiedział w środę w Polskim Radiu24 poseł PiS Radosław Fogiel.