Kolejna zmiana w Ministerstwie Zdrowia. Odchodzi rzecznik

- Postanowiłem też zaproponować tę funkcję poseł Katarzynie Sójce, lekarce, internistce, która ma swoich wielu pacjentów, która zna służbę zdrowia od podszewki i jest aktywnym członkiem komisji zdrowia - mówił premier. Morawiecki chwalił, że Sójka ma bardzo "osobiste" podejście do pacjentów. - Jestem przekonany, że jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko co, co jest najlepsze - mówił.