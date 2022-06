Niemiecki polityk przyznaje rację Polsce. "To było poza naszą wyobraźnią"

Niemiecki polityk przyznaje rację Polsce

Jak zauważył dziennikarz "FAZ", Niemcy miały bardzo łagodny stosunek do Rosji, choć Związek Radziecki po II wojnie światowej podporządkował sobie jedną czwartą kraju. Zdaniem Klingbeila, taka postawa Berlina wynikała z faktu, że naziści wyrządzili ogromne cierpienie w Europie, co z kolei doprowadziło do mocnego zakorzenienia Niemiec w instytucjach międzynarodowych.