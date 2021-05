Niemiecki Kościół błogosławi homoseksualne związki. "To zasługuje na respekt"

Podwójna moralność Kościoła?

"Dlaczego w roku 2021 tak wielu ludzi zawraca sobie głowę rzymskim dokumentem, który tak naprawdę tylko potwierdza istniejącą doktrynę? «Responsum ad dubium» nie jest nowym tekstem teologicznym i nawet, jeśli wielu chciałoby widzieć go inaczej, papież Franciszek jak dotąd jedynie ogólnikowo wypowiedział się na temat legalności związków homoseksualnych; w gruncie rzeczy nie odbiega on od nauk Kościoła. Skąd więc to zamieszanie? Bo podwójna moralność jest teraz tak oczywista: z jednej strony Kościół odmawia błogosławieństwa parom, które chcą wziąć za siebie odpowiedzialność na całe życie. Wychowawczynie w przedszkolach przykościelnych, które chcą pozostać przy swojej partnerce, muszą obawiać się zwolnień. Jednak w odniesieniu do czynów osób duchownych, które dopuszczają się nadużyć, wciąż zbyt często stosowane są normy czysto prawne, co można było niedawno ponownie zaobserwować w Kolonii. Wtedy nikt nie troszczy się o rzekomą moralność" - pisze "Suedeutsche Zeitung"