Niemiecki ekspert jest pewien. Mówi, jak zakończy się wojna

Dr Keupp pewien. "Putin będzie żałować"

Niemiecki ekspert twierdzi również, że jeśli Moskwa przegra, Władimir Putin może żałować swoich decyzji, ale się z nich nie wycofa. - Nie sądzę, by zrezygnował, by się wycofał, czy podpisał traktat pokojowy - podkreśla. Jego zdaniem jest jednak możliwość, że na Kremlu dojdzie wkrótce do zmiany władzy.