Niemiecki dziennik: Orban pierwszym wyzwaniem dla Tuska jako szefa EPL

Bojowe wystąpienie Donalda Tuska na kongresie Europejskiej Partii Ludowej przyjęte zostało ciepło, lecz nie entuzjastycznie - stwierdza w komentarzu "Sueddeutsche Zeitung". Dziennik wskazuje też na relacje Tuska z Wiktorem Orbanem.

Ustępujący szef Rady Europejskiej Donald Tusk został w Zagrzebiu wybrany na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, międzynarodówki zrzeszającej centroprawicowe ugrupowania w Europie. Jak komentuje "Sueddeutsche Zeitung". Tusk nie miał wprawdzie konkurentów, a mimo to na kongresie EPL w Zagrzebiu "wygłosił bojowe przemówienie", które nagrodzono "ciepłym, lecz nie entuzjastycznym aplauzem".

Koronacja skromniejsza niż zakładano

"Ludzie, którzy znają partię, mówili, że wydarzenie to będzie mszą koronacyjną. A jednak nie odprawiono wystawnej mszy, a jedynie przeciętne nabożeństwo, co mogło być konsekwencją tego, że Tusk zajął jasne stanowisko w drażliwej dla ugrupowania sprawie" - ocenia dziennik.

"Choć nie padło żadne nazwisko, to 2000 delegatów dobrze wiedziało, kogo Tusk ma na myśli: Viktora Orbana, przywódcę węgierskiej partii Fidesz, której członkostwo w EPL jest zawieszone od wiosny z powodu zbyt swobodnego podejścia do zasady rządów prawa, krytykowania Europy i wrogości wobec uchodźców. Orban nie został nawet zaproszony na zjazd do Zagrzebia" - stwierdza niemiecki dziennik.