Niemiecki doradca ostrzega przed "Ankarą w Polsce". "Der Spiegel" o rządzie PiS

- Jeżeli PiS zrealizuje reformę (wymiaru sprawiedliwości), to z polskiego państwa prawa nic nie pozostanie. W Polsce zapanują wtedy stosunki jak w Turcji - powiedział Gerald Knaus, szef niemieckiego think tanku Europejska Inicjatywa Stabilności (ESI). Jego wypowiedź przytoczył w sobotę niemiecki "Der Spiegel".

Tygodnik stwierdza, że Polska i Węgry należą do największych beneficjantów unijnych funduszy: Węgry dostaną w latach 2014-2020 25 mld euro funduszy strukturalnych, Polska prawie 83 mld euro . "Nie przeszkodziło to rządom obu krajów w szczuciu przeciwko Brukseli i ograniczaniu u siebie demokracji" - stwierdza "Der Spiegel" w materiale podsumowującym wyniki szczytu UE.

"TSUE uderzy w Kaczyńskiego i Orbana"

Gerald Knaus uważany jest za pomysłodawcę porozumienia w sprawie uchodźców, zawartego w 2016 roku przez Unię Europejską z Turcją. Podpisana z inicjatywy kanclerz Angeli Merkel umowa zakłada, że migranci przedostający się nielegalnie z Turcji do Grecji są odsyłani do Turcji. W zamian Unia zobowiązała się do przyjmowania "ze względów humanitarnych" uchodźców syryjskich przebywających w obozach na terenie Turcji. UE przeznaczyła ponadto 6 mld euro na pomoc dla uchodźców w Turcji. Dzięki umowie Brukseli udało się ograniczyć napływ migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy.