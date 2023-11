Niemiecka prasa: Duda kieruje się niechęcią do Tuska

Na końcu Grossmann przytacza deklarację Andrzeja Dudy, że gdy w tzw. drugim kroku to Sejm wybierze premiera - którym prawdopodobnie będzie Donald Tusk - on zaakceptuje taki wybór. "Kilkakrotnie, także na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu tydzień temu, Duda mówił, że chętnie będzie współpracował z nowo wybranymi izbami Sejmu i Senatu. W szeregach obozu Tuska wywołało to śmiech" - dodaje niemiecka dziennikarka.