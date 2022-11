Niemiecka pomoc odrzucona przez rząd. Szefowa MON o decyzji Polski ws. Patriotów

Po tragicznych wydarzeniach w Przewodowie, Niemcy zaoferowały Polsce system obrony przeciwrakietowej dla wzmocnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Polska odrzuciła niemiecką propozycję, proponując, by Patrioty przekazać Ukrainie. Berlin jest zaskoczony odmową Warszawy. Ambasador Niemiec w Polsce określił decyzję rządu jako "trudną do zrozumienia". Do sprawy odniosła się także niemiecka minister obrony Christine Lambrecht. Jak podkreśliła, propozycję Polski, by Patrioty przekazać Ukrainie, trzeba omówić z NATO i sojusznikami. Wysłanie przez niemiecki rząd baterii Patriot i żołnierzy mogłoby być jednoznaczne z udziałem NATO w wojnie z Rosją w Ukrainie. - Systemy Patriot są przewidziane do zintegrowanej obrony powietrznej NATO i dlatego można było złożyć Polsce tę propozycję. Wszelkie odbiegające od tego propozycje muszą być teraz omówione z NATO i naszymi sojusznikami – powiedziała Christine Lambrecht, minister obrony Niemiec. - Dla nas jako partnera NATO i ze względu na wyeksponowane położenie Polski, a doświadczyliśmy tam przecież tragicznych śmierci, ważne było zaoferowanie Polsce wsparcia w tej szczególnej sytuacji w zakresie tzw. Air Policing – dodała. Materiał Deutsche Welle.