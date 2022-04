Niemiecka polityka wobec Kremla zbankrutowała. I co teraz?

Lejtmotywem niemieckiego podejścia do Rosji było dotychczas zaczerpnięte z Ostpolitik Willy’ego Brandta (przełom lat 60. i 70.) przekonanie, że należy z Moskwą budować powiązania gospodarcze i utrzymywać dialog polityczny za wszelką cenę. Tyle tylko, że dla Brandta nawiązanie współpracy z ZSRR i innymi państwami bloku wschodniego było narzędziem do osiągnięcia konkretnego, strategicznego celu, czyli normalizacji wzajemnych relacji – jako przystanku na drodze do zjednoczenia Niemiec. Co więcej, nigdy nie działo się to kosztem zachodnich sojuszników. Dla kolejnych rządów po upadku muru berlińskiego stało się natomiast celem samym w sobie.