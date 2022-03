To zdenerwuje Francję. Niemcy kupią amerykańskie myśliwce F-35

Niemcy muszą szybko wymienić swoje starzejące się odrzutowce Tornado. To jedyne niemieckie maszyny, które przeznaczone są do misji przenoszenia amerykańskich bomb atomowych, przechowywanych w Niemczech na wypadek konfliktu jądrowego. Niemieckie siły powietrzne eksploatują ten odrzutowiec od lat 80. Do wycofania sprzętu dojść ma, według oficjalnych planów, w latach 2025-2030.