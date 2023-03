Niemiecka fabryka czołgów w Ukrainie. Jest reakcja Kremla

- Pracujemy pełną parą: doprowadziliśmy już do stanu gotowości ponad 40 bojowych wozów piechoty Marder, a do końca roku będzie ich około 100. Z 50 Leopardów 2A4 gotowych jest około 30 czołgów. Ponadto jest około 100 starszych leopardów 1, z których 88 możemy ponownie uczynić zdolnymi do użycia. Tylko w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Rheinmetall będzie miał prawie 250 czołgów - zapowiada Armin Papperger.