Niemieccy sędziowie o "ustawie kneblującej": PiS zaostrza konfrontację z UE

Według Niemieckiego Związku Sędziów zmiany proponowane przez PiS to zagrożenie dla podstawowych praw sędziów. Dyrektor organizacji Sven Rebehn zaapelował do Komisji Europejskiej o szybką reakcję. Bruksela już wystosowała apel w tej sprawie.

Powstrzymać sędziów

- Rząd w Warszawie chce najwyraźniej powstrzymać polskich sędziów od tego, by pilnowali, aby wymagane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zasady praworządności były przestrzegane - skomentował Rebehn. W jego opinii w ten sposób rząd doprowadza do eskalacji i zaostrza konfrontację z UE.

Spór z UE

Rebehn zaapelował, by Komisja Europejska "szybko podjęła niezbędne środki w celu skutecznej ochrony praworządności i niezależności sądów we wszystkich krajach UE" (już po rozmowie AFP z przedstawicielem DRB Komisja Europejska poinformowała o apelu do polskich władz - przyp. red.).