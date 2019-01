Niemiec strzela dużo i jest dobry, a Polak zły, bo się lituje. Absurdy walki z dzikami

Wiadomo, że w najbliższy weekend nie będzie masakry dzików na dużą skalę. Część myśliwych umówiła się, że pójdzie na polowania, których żądają ministrowie Henryk Kowalczyk i Jan Ardanowski. Na widok dzika zdejmą jednak palec ze spustu strzelby. Zameldują, że polowanie się odbyło, a zwierzyny nie widziano.

To słowa myśliwych, którzy w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim są przymuszani do polowań przez służby weterynaryjne. Oczekuje się od nich, wybicia zwierząt, które uznano za winne przenoszenia w środowisku wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

To podsumowanie tygodniowej afery w bulwersujacej opinię publiczną sprawie organizacji wielkoobszarowych i skoordynowanych polowań na dziki. Mają się one odbywać przez trzy weekendy stycznia.

Dobry Niemiec, zły Polak

Prawa część Internetu zaczęła udostępniać informację, że niemieccy myśliwi odstrzelili w ostatnim sezonie 836,9 tys. dzików. Rzekomo u naszych naszych sąsiadów nikt nie rozdziera szat z powodu losu dzika. Ma z tego wynikać, że polska awantura o dziki opiera się na fałszywym oburzeniu. U nas plan odstrzału dzików wynosi 210 tys. Przecież to tyle, co nic.

To PO wymyśliła strzelanie do loch? Tak, ale Jan Szyszko przebił wszystkich

Zgodę na strzelanie do ciężarnych loch wprowadził w 2014 rząd Ewy Kopacz, a dokładniej minister środowiska Maciej Grabowski. Zrobił to jednak przy kilku ograniczeniach. W latach 2015-2016 okres ochronny na dziki uległ jedynie skróceniu do trzech miesięcy. Wcześniej obowiązywał od połowy stycznia do połowy sierpnia, gdy warchlaki mogą już samodzielnie przeżyć. Okres ochronny został zniesiony całkowicie tylko w województwie podlaskim. Nie wykorzystano limitu 3000 zwierząt, których odstrzał nakazał Główny Lekarz Weterynarii.