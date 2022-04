Niemcy zmagają się z drożyzną. "Kebab za 33 złote"

Przez długi czas kebab w Berlinie kosztował na ogół około 3,50 euro [16,23 złotych - przyp. red.]. Obecnie cena wynosi od pięciu do sześciu euro. Jest to poziom, który znali już klienci w Bawarii i Badenii-Wirtembergii – wyjaśnia Gürsel Ülber. Oczekuje on dalszego wzrostu cen.