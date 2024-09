Niemcy zamkną wszystkie granice. Kontrole spowodują ogromne korki

Niemcy postanowiły, że kolejny rok z rzędu będą prowadzić kontrole na wszystkich swoich granicach. Nie jest to dobra wiadomość dla podróżujących Polaków, a także dla polskich firm transportowych. Agencja Reutera udostępniła nagranie z przejścia granicznego w Słubicach i we Frankfurcie. Tam prowadzone są już wyrywkowe kontrole przez służby. Na ten moment policjanci wraz ze strażnikami granicznymi przeprowadzają kontrole paszportowe wśród pasażerów autokarów czy busów. Jak wyjaśnia Reuters, niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser nakazała przywrócenie kontroli paszportowych na wszystkich granicach lądowych, aby ograniczyć liczbę osób wjeżdżających do kraju bez wiz, w tym też utrudnić przewóz nielegalnych migrantów. Tego typu działania mają również ograniczyć zagrożenia związane z islamskim terroryzmem i transgraniczną przestępczością zorganizowaną. Berlin tłumaczy, że ta decyzja jest następstwem m.in. serii brutalnych przestępstw w Niemczech, w tym ataku z użyciem noża przez migranta z Syrii w mieście Solingen, w wyniku którego w sierpniu zginęły trzy osoby. Dla mieszkańców pogranicza i przedsiębiorców oznacza to permanentne utrudnienia. Na przejściach granicznych będą tworzyć się ogromne korki. Najgorzej znów będzie w Słubicach. Na niemiecką stronę granicy prowadzi tu tylko jeden most. Z danych Słubicko-Frankfurckiego Biura Współpracy wynika, że przez most graniczny każdego dnia przejeżdża 17 tys. samochodów i przechodzi nawet 30 tys. pieszych.

