Niemcy wywołali skandal. Ukraińcy powiedzieli "dość"

Do dużego skandalu doszło w Niemczech przy okazji planowania festiwalu operowego w Wiesbaden. Organizatorzy zdecydowali się zaprosić do występu znaną z nacjonalistycznych deklaracji, proputinowską śpiewaczkę Annę Netrebko. Rozwścieczyło to ukraińskich artystów, którzy odwołali swój udział. Ale to nie był jednak koniec.