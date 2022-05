Niemcy wyślą w końcu czołgi, ale nie Ukrainie

Oba kraje mają również rozpocząć rozmowy o zakupie kolejnych 50 Leopardów. Mają to być jednak najnowsze wersje czołgów Leopard 2 A7+. "Niemcy od dawna są naszym kluczowym partnerem gospodarczym. Jednak od dłuższego czasu nie było tak w dziedzinie obronności, a my chcemy to zmienić. Wierzę, że dzięki temu nasza armia będzie silniejsza, a kraj bezpieczniejszy" - powiedziała minister Cernochova.