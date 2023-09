Niemcy w szoku. Pedofil porwał i wykorzystał 10-latkę. Dziecko szło do szkoły

To miał być typowy poniedziałek. 10-latka z Edenkoben w południowo-zachodnich Niemczech założyła plecak i ruszyła do szkoły. Około godziny 7.45 przy Luitpoldstrasse drogę zajechało jej zielone audi A4 z rejestracją NW i rozbitą tylną szybą. Potem wszystko zadziało się błyskawicznie. Kierowca wciągnął dziecko do auta i odjechał gruntową drogą.