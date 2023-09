Niemieckie szkoły idą na dno. "Die Welt": Winna migracja poza kontrolą

W niemieckich szkołach, do których uczęszcza duży odsetek dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz imigrantów, od 50 do 80 procent uczniów nie opanowuje do trzeciej klasy umiejętności czytania, pisania i liczenia. To dane sprzed pandemii i wybuchu wojny na Ukrainie. Dziś sytuacja wygląda zapewne jeszcze gorzej - pisze "Die Welt".