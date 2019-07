Niemcy. Sąd zdecydował: rząd ma sprowadzić żonę dżihadysty oraz ich dzieci

Niemka, która wyszła za mąż za człowieka podejrzewanego o przynależność do IS, musi zostać sprowadzona do ojczystego kraju. Tak zdecydował niemiecki sąd. To pierwszy wyrok o takim brzmieniu.

Kobieta i dzieci przebywają w obozie Al-Hol w Syrii (PAP/EPA, Fot: Ahmed Mardnli)

Pozew w tej sprawie wytoczyła rodzina kobiety, gdy stało się jasne, że nikt nie zamierza jej pomagać w powrocie do kraju. Sąd uznał, że rząd musi ją sprowadzić do Niemiec razem z trojgiem dzieci.

Sędzia ocenił, że dalsze pozostawanie nieletnich w syryjskim obozie dla uchodźców byłoby dla nich niewłaściwe. To pierwszy tego typu wyrok - oceniło BBC.

Do tej pory Niemcy dopuszczały możliwość przyjmowania do kraju dzieci osób powiązanych z IS, ale bez ich matek. Obawiano się ich radykalizacji.

Niemiecki "Sueddeutsche Zeitung" ustalił, że troje dzieci ze związku Niemki z mężczyzną uważanym za bojownika IS jest w wieku dwóch, siedmiu i ośmiu lat. Ich matka pochodzi z Dolnej Saksonii.

Źródło: bbc.com