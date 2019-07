Co drugi Niemiec uważa islam za zagrożenie

Połowa Niemców czuje się zagrożona islamem - tak wynika z badania Fundacji Bertelsmanna. Największe uprzedzenia mają ludzie, którzy nigdy nie mieli kontaktu z muzułmanami.

Prawie połowa mieszkańców Niemiec uważa, że islam jest zagrożeniem. Do takiego wniosku dochodzą autorzy aktualnego "Monitora religijnego”, badania Fundacji Bertelsmanna dotyczącego religii i tolerancji. W zachodnich Niemczech 50 proc. przyznało, że obawia się islamu. We wschodniej części kraju stwierdziło tak 57 proc.

Nietolerancja zagraża demokracji

Osobiste kontakty usuwają uprzedzenia

Wyobrażenia ludzi o islamie kształtują często tzw. wtórne doświadczenia, zdobywane na przykład poprzez krytyczne doniesienia medialne. Ceylan dostrzega tu ważną rolę niemieckich mediów, które nie powinny tematyzować islamu tylko w negatywnym kontekście. Ekspert apeluje jednocześnie do islamskich stowarzyszeń w Niemczech, by stwarzały więcej możliwości dialogu, który pozwalałby eliminować obawy w społeczeństwie.

Praktyka pokazuje, że im więcej istnieje okazji do osobistych kontaktów, tym mniej sceptyczne staje się nastawienie do muzułmanów. Osoby, które mają okazję do regularnych spotkań z wyznawcami innych religii, rzadko widzą zagrożenie i w zróżnicowaniu religijnym, i w islamie. Przeciwnie: prawie co druga osoba w tej grupie postrzega islam jako wzbogacenie. Natomiast 64 proc. osób bez osobistych kontaktów z muzułmanami odbiera ich religię jako zagrożenie.