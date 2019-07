Angela Merkel wypowiedziała się na temat swojego stanu zdrowia

Powtarzające się napady drgawek u Angeli Merkel budzą coraz większy niepokój. W czwartek kanclerz Niemiec podczas oficjalnego spotkania wysłuchała hymnów na siedząco. Potem wystąpiła na konferencji i zdementowała plotki dotyczące swojego stanu zdrowia.

- Sytuacja jest wymuszona przez stan jej zdrowia i zalecenia lekarzy. Niewstawanie przy hymnie, kiedy jest się pełnosprawnym, jest niedopuszczalne. Natomiast kiedy jest to wynik sytuacji zdrowotnej, to wtedy należy to przyjąć ze zrozumieniem - skomentował sytuację w rozmowie z Polsat News były ambasador RP w Belgii, Luksemburgu i Izraelu Jan Wojciech Piekarski.