Angela Merkel z drgawkami. Tym razem odsłuchała hymnów na siedząco

Angela Merkel ma problemy ze zdrowiem - to można wywnioskować z ostatnich nagrań, na których widać drgawki kanclerz Niemiec. Dzień po kolejnym napadzie Merkel odsłuchała hymnów na siedząco podczas powitania premier Danii w Berlinie.

- Sytuacja jest wymuszona przez stan jej zdrowia i zalecenia lekarzy. Niewstawanie przy hymnie, kiedy jest się pełnosprawnym, jest niedopuszczalne. Natomiast kiedy jest to wynik sytuacji zdrowotnej, to wtedy należy to przyjąć ze zrozumieniem - dodał były ambasador w rozmowie z Polsat News.