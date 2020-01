Niemcy reagują na śmierć generała Kasema Sulejmaniego. Tajne wytyczne

Zdecydowana reakcja Niemiec na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Rząd w Berlinie zmienił stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju. Przesłał też specjalne wytyczne wszystkim krajom związkowym.

Dlatego między innymi Federalna Policja Kryminalna przesłała nowe wytyczne dot. bezpieczeństwa do władz wszystkich 16 niemieckich landów. Niemieckie "Die Welt" podaje, że chodzi o "podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa" po zamachu na irańskiego generała.

Przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Berlinie w sobotę protestowało około 130 osób potępiających atak na Iran. Manifestanci mieli flagi Iranu i Syrii oraz portrety generała Kasema Sulejmaniego i prezydenta Syrii Baszara al-Asada. Doszło do starć między protestującymi, interweniowała niemiecka policja.

Atak USA w Iraku. Potrzeba "drogi dyplomatycznej"

Niemieckie władze nie odniosły się jeszcze do ataku w Bagdadzie. Zastępczyni rzecznika niemieckiego rządu Ulrike Demmer przyznała jedynie, że Berlin "z zaniepokojeniem patrzy na działania Iranu w regionie".

- Znajdujemy się w niebezpiecznym momencie eskalacji i chodzi teraz o to, by postępując w sposób opanowany i wstrzemięźliwy przyczynić się do deeskalacji konfliktu - mówiła po ataku USA w stolicy Iraku.