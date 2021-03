Niemcy. Polska będzie krajem "wysokiego ryzyka"?

Niemcy mają zakwalifikować Polskę do grona krajów wysokiego ryzyka. Jeśli tak się stanie, to od niedzieli Polacy do tego kraju będą wjeżdżać na innych zasadach. Konieczny ma być m.in. negatywny wynik testu na koronawirusa sprzed co najwyżej 48 godzin.

Niemcy. Polska będzie krajem "wysokiego ryzyka"? Źródło: East News , Fot: ANDRZEJ SZKOCKI