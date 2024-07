Niemcy. Plaga komarów na południu kraju

Plaga komarów

W tym roku ze względu na powodzie pracownicy inicjatywy nie byli w stanie dotrzeć do wszystkich obszarów, by zwalczyć larwy komarów. "Od połowy maja prawie nieprzerwanie pracujemy w helikopterach" – powiedział Reichle stuttgarckim dziennikom. Jak ocenił, udało się zabić około 90 procent larw. Ale to, co pozostało, wystarczy na niezwykle silną plagę komarów.