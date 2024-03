Niemcy ostrzegają przed wojną hybrydową. "Zagrożenie osiągnęło nowy poziom"

Jednakże Internet i media społecznościowe stwarzają zupełnie nowe możliwości manipulowania, dając do dyspozycji cały arsenał "broni". W ramach operacji "hakowania i wycieku" hakerzy uzyskują dostęp do wrażliwych lub poufnych informacji i strategicznie je rozpowszechniają. Cyberataki można również wykorzystać do wyłączenia infrastruktury krytycznej zaatakowanego kraju, w tym komputerów i oprogramowania wykorzystywanych podczas wyborów. Ponadto za pośrednictwem platform internetowych rozpowszechnia się fałszywe bądź wprowadzające w błąd narracje. – Możliwości komunikacji cyfrowej i nowoczesnych mediów społecznościowych to ucieleśnienie marzeń wszystkich służb wywiadowczych – powiedział von Fritsch w rozmowie z DW.