Niemcy mają dość. Protestują przeciwko ograniczeniu swobód obywatelskich z powodu koronawirusa

W sobotę doszło w Niemczech do protestów z powodu ograniczeń swobód obywatelskich. W Berlinie liczba demonstrujących przed parlamentem przekroczyła dozwolone 50 osób. Interweniowała policja , zatrzymując około 30 osób.

Koronawirus. Frankfurt, Stuttgart, Monachium - protesty

Do protestów doszło także we Frankfurcie nad Menem. Około 500 demonstrantów przemaszerowało przez centrum miasta z okrzykami: "Zdejmijcie namordnik", "dołączcie się do oporu". Jak podała policja, protest ten nie został oficjalnie zgłoszony.