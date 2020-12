Niemcy. Lockdown od 16 grudnia. Co z krótkimi wyjazdami po zakupy?

Lockdown w Niemczech. Brandenburgia ogranicza mały ruch graniczny. Co to znaczy dla Polski?

Władze Brandenburgii, chcąc zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zamierzają ograniczyć mały ruch graniczny. Chodzi o to, by uniemożliwić Niemcom wyjazdy po paliwo i inne zakupy do Polski. Jak informuje PAP, premier landu Dietmar Woidke zapowiedział, że krótsze niż doba wyjazdy nie będą już traktowane ulgowo.