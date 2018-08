Niemcy będą odsyłać uchodźców. Jest pierwsza umowa

Spór o politykę migracyjną o mało nie doprowadził do upadku rządu Angeli Merkel. Zawarty kompromis zakłada, że Niemcy podpiszą umowy z krajami UE, do których będą odsyłać uchodźców. Pierwsza zgodziła się Hiszpania.

Hiszpania nie chce nic w zamian

Trwają negocjacje z Atenami i Rzymem

Niemieckie MSW prowadzi podobne negocjacje z Grecją i Włochami – dwoma krajami, do których dociera większość uchodźców, którzy następnie udają się do innych krajów Europy. Rozmowy z Atenami i Rzymem nie przyniosły na razie konkretnych wyników. Oba kraje oczekują od Niemiec wsparcia finansowego.

Zgodnie z unijnymi przepisami, uchodźcy powinni złożyć wniosek o azyl w pierwszym kraju UE, do którego dotrą, i następnie oczekiwać tam na rozpatrzenie ich wniosku. Część z migrantów nie przestrzega tych przepisów i wyjeżdża do innych krajów, głównie do Niemiec.

Doświadczenie pokazuje, że wielu z uratowanych będzie starało się przedrzeć do Niemiec