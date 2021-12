Niedzielski ostrzega przed Omikronem. "Informacje z całego świata"

- To nie jest tak, że te spadki, które obserwujemy, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i hospitalizacji, dają nam dobrą perspektywę. Informacje, które napływają z całego świata, dotyczące Omikrona, są informacjami, które w kontekście sytuacji epidemicznej stanowią bardzo poważne zagrożenie - mówił w programie "Newsroom" WP minister zdrowia Adam Niedzielski. - Patrząc na wszystkie fale, które mamy za sobą, nigdy nie było takiej krytycznej sytuacji - dodał. Przypomniał, że od 15 grudnia weszły w życie nowe obostrzenia. - To jest działanie, które za wszelką cenę ma sprowadzić do jak najniższego poziomu liczbę infekcji i hospitalizacji po to, żeby zrobić miejsce dla Omikrona - oświadczył gość WP. Dopytywany o Holandię, gdzie rząd zdecydował się na wprowadzenie w okresie świąteczno-noworocznym całkowitego lockdownu, Niedzielski ocenił, że jest to "nazbyt nerwowa reakcja". Mateusz Ratajczak pytał też, jak Adam Niedzielski będzie spędzał zbliżające się Boże Narodzenie. - My akurat spędzamy zawsze święta w bardzo ograniczonym gronie. To jest najbliższa rodzina. Siostra z mężem i dziećmi - odparł.