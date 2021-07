Niedzielski o "Profilaktyce 40 plus". "Zaczynamy odbudowę zdrowia publicznego"

Adam Niedzielski wystąpił na konferencji prasowej w Raszyniedotyczącej programu "Profilaktyka 40 plus". Jak stwierdził, samo uruchomienie programu oraz zniesienie limitu przyjęć do specjalistów to "operacyjny wymiar wdrażania Polskiego Ładu, nie tylko mówienia i przygotowywania pewnych planów". Wcześniej na spotkaniu z dziennikarzami głos zabrał szef rządu. - Program Profilaktyka 40 Plus, program Polskiego Ładu, jest po to, byśmy pamiętali o naszym zdrowiu, by na odpowiednio wczesnym etapie wychwytywać dolegliwości - obwieścił Mateusz Morawiecki.