Niedziele handlowe październik 2020. Sklepy otwarte 18 października. To niedziela handlowa?

Jeszcze przed rokiem niedziela handlowa przypadała w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, a w grudniu 2019 roku sklepy były otwarte w aż 3 niedziele handlowe. Niestety w styczniu 2020 roku w życie weszły kolejne zapisy ustawy, a liczba niedziel handlowych została ograniczona do zaledwie siedmiu.

Niedziele handlowe październik 2020. Sklepy otwarte 18 października

Mimo iż najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce dopiero 13 grudnia, to dziś również zrobimy zakupy. Co prawda Biedronka i Lidl będą zamknięte, ale istnieje lista placówek wolnych od zakazu handlu. Sklepy otwarte 18 października to m.in.: