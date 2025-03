"Niech postawią fotoradary!". Uwaga na samochody na plażach

Po tym, jak pisaliśmy o zagrożeniach podczas połowu bursztynu , odezwała się do WP pani Agata, której bliski również jest bursztyniarzem. Zwróciła uwagę na kolejną kwestię dotyczącą bezpieczeństwa. Nie chodzi jednak o wodę, lecz o ląd. Tam bowiem amatorzy jantaru również muszą uważać i mieć oczy dookoła głowy. Podobnie jak spacerowicze.

- Uważam że należy poruszyć jeszcze jeden temat - podkreśla czytelniczka WP. - Na plaży wieczorami i nocą robi się autostrada. Oprócz chodzących poławiaczy jest od groma samochodów i quadów. Nikt o tym nie mówi. Wystarczy przy odpowiednich warunkach nad morzem zobaczyć obraz z kamery. Plaży nie pilnuje nikt. Ani policja, ani straż przybrzeżna. Nikt. A jeżdżące samochody to niebezpieczeństwo dla pieszych, ale przede wszystkim dewastacja środowiska.

- Oczywiście, że ten problem jest i jest kłopotliwy również dla nas - potwierdza doświadczony bursztyniarz z Mierzei, prosząc o anonimowość. - Z jednej strony to my najbardziej jesteśmy narażeni, zwłaszcza w nocy, jeśli np. komuś latarka się zepsuje albo będzie akurat szedł bez niej, to może zostać przejechany. Zresztą w dzień też, jeśli kucamy albo kierowca się zagapi. A z drugiej strony wiemy, że tam jeżdżą "nasi", czyli inni zbieracze bursztynu, więc oczywiście nikt na nikogo nie donosi. Ale proszę o tym napisać, żeby jeździli chociaż uważniej. Albo niech postawią fotoradary! - żartuje na koniec mężczyzna.