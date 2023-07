Niebezpieczne emotikony. Kciuk w górę zrujnował kanadyjskiego farmera.

Jak relacjonuje "The Epoch Times", Kent Mickleborough, nabywca zboża z South West Terminal, wysłał w marcu 2021 roku SMS do rolników, informując, że firma chce kupić 86 ton lnu za 17 dolarów USA za buszel (według anglosaskiej miary towarów sypkich, to ok. 35 litrów - przyp. red.) Potem rozmawiał przez telefon z producentem Chrisem Achterem.