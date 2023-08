Niebezpieczna pogoda. Najwyższy stopień ostrzeżeń

Burze także w nocy. Nad ranem mgła

W nocy zachmurzenie będzie duże ze stopniowymi rozpogodzeniami. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na wschodzie mogą być one aktywne przez całą noc. Podczas burz opady deszczu wyniosą ok. 20 mm. Porywy wiatru początkowo ok. 70 km/h. Początkowo może też wystąpić grad.