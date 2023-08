Piekło i skwar w Warszawie. Padają kolejne rekordy ciepła w tym roku

Tymczasem przed nami kolejne gorące dni. - Upały będą trwały do końca niedzieli praktycznie w całej Polsce, tylko na północnym-zachodzie będzie trochę chłodniej. Natomiast w poniedziałek zobaczymy niższe wartości na termometrach. Temperatura wyniesie od 23 do 28-29 st. C i tak będzie do wtorku. W środę natomiast znowu napływ zwrotnikowego powietrza i słupki pokażą powyżej 30 stopni - powiedział Walijewski.