Duńczycy przyjrzeli się defiladzie w Warszawie. Teraz dzielą się wnioskami

- 15 sierpnia jest nie tylko okazją do złożenia hołdu bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i podziękowania współczesnym żołnierzom za to, że bronią naszej Ojczyzny. To także idealny dzień do tego, by pokazać, że zbudowaliśmy potężne siły zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić naszych granic - powiedział we wtorek Mariusz Błaszczak.