Natężenie zjawisk ekstremalnych. "Nie chcą tego zauważać"

- Obserwacje z krótszych okresów, jak sekwencje rok do roku, jasno wskazują natężenie tych zjawisk. Fachowców to zupełnie nie dziwi. Dziwi nas kompletny brak reakcji administracji w skali świata, ale także w Polsce. W Polsce można powiedzieć, że reakcja jest zerowa. Rząd się tym w ogóle nie zajmuje. I to jest niezrozumiałe - ocenia klimatolog.