Temperatury będą rosły. Niepokojąca prognoza eksperta

Zdaniem wielu ekspertów odnotowywane obecnie na całym świecie wysokie temperatury są najlepszym dowodem na to, że na zmiany klimatu wpłynął człowiek i współczesna cywilizacja. O prognozach i przewidywaniach dot. najbliższych lat porozmawialiśmy z Barbarą Rajkowską, zastępczynią kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu. - W perspektywie na 2060-2100 rok można stwierdzić, że temperatura będzie rosła. Jeśli popatrzymy na ostatnie 30 lat, to ta temperatura już rosła, to widać na podstawie danych z Polski. Perspektywa na kolejne lata również mówi nam o tym, że temperatura nadal będzie rosła - powiedziała ekspertka w programie "Newsroom" WP.

