Niebezpieczna pogoda. IMGW apeluje: obserwuj horyzont

Agnieszka Harasimowicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazała, że aktualnie w mediach jest bardzo dużo komunikatów i prognoz pogody. To wiąże się z tym, że wiele osób w Polsce wie, kiedy należy spodziewać się niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. - Jeżeli mamy sytuację, że jesteśmy kompletnie odcięci od mediów, to bardzo ważną rzeczną jest obserwowanie horyzontu - przekazała w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski ekspert z IMGW. - Pierwszą oznaką, która może świadczyć o nadejściu burzy, jest bardzo gwałtowny rozwój chmur kłębiastych, takich obłoczków - wyjaśniła. Synoptyk dodała, że gdy chmury bardziej przypominają kalafiory i szybko rosną w godzinach przedpołudniowych, to oznacza, że po południu wystąpią burze. - Gdy zaczyna się zbliżać do nas wał ciemnych chmur i widać, że jest to zwarta struktura, to sygnał, że należy uważać - przekazała rozmówczyni Agnieszki Kopacz.