Niebezpieczna eskalacja. Ekspert o czarnym scenariuszu na granicy

Marek Biernacki odniósł się w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Były szef MSWiA został zapytany o doniesienia "Rzeczpospolitej". Prasa poinformowała o tym, że Łukaszenka spotkał się z członkami swojego rządu i przekazał im, że migranci mogą mieć broń palną. Biernacki dodał, że z informacji wynika także, że jest to amerykańska broń, którą przejęli talibowie. - Ja bym zadał pytanie: jak tę broń przewieźli do Mińska? My cały czas o tym zapominamy - wspomniał gość WP. - Ci migranci przylecieli, nie przyszli - wyjaśnił Biernacki i dodał, że mało prawdopodobne jest to, aby przetransportować broń samolotem. - Oczywiście ta broń może być i to może być bardzo niebezpieczna eskalacja konfliktu - dodał rozmówca Agnieszki Kopacz. Były szef MSWiA przypomniał, że "Łukaszenka to dyktator, który walczy o przeżycie i nie wyobraża sobie funkcjonowania w świecie jeżeli nie będzie prezydentem Białorusi".