Nie żyje znana lekarka. Tragiczny finał poszukiwań

Informację o zaginięciu lekarki z Podkarpacia policja podała w niedzielę, 8 grudnia. 50-latkę ostatni raz widziano około godziny 15, gdy opuszczała swój dom. Od tamtej pory ślad po niej się urwał. Kobieta nie wróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zrozpaczeni bliscy zwrócili się do służb. Ruszyły poszukiwania lekarki medycyny rodzinnej z przychodni w Jaśle .

Niestety, sprawdził się czarny scenariusz. We wtorek (10 grudnia) przed południem ujawnione zostały zwłoki kobiety.

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną śmierci kobiety.

- Prokurator zdecyduje, czy ciało zostanie zabezpieczone do badań sekcyjnych czy wydane rodzinie, jeśli okaże się, że nie ma żadnych wątpliwości, co do przyczyny śmierci - dodaje w rozmowie z serwisem podkomisarz Buczyński.