Zaginęła lekarka z Podkarpacia. Policja prosi o pomoc

Ma 175 cm wzrostu, krępą sylwetkę, ciemne włosy do ramion i nosi okulary .

Policja z Krosna apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o miejscu pobytu zaginionej, o kontakt. Można dzwonić na numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do komisariatu w Jedliczu pod numerem 47 828 30 50, albo do komendy w Krośnie pod numerem 47 828 33 10.