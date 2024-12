Kierowca jednak zignorował polecenia i zaczął uciekać. Po pewnym czasie mężczyzna wyskoczył z pojazdu i zaczął uciekać pieszo, wskakując w pewnym momencie do pobliskiej rzeki. Policjanci ruszyli za nim i ostatecznie go zatrzymali.

39-latek był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.