Nie żyje prof. Paweł Śpiewak. Poruszające kondolencje w sieci

Prof. Śpiewaka pożegnał minister Piotr Gliński. "Zmarł Paweł Śpiewak, profesor socjologii, bardzo osobny, działacz polityczny, inspirujący recenzent życia społecznego. Wybitny i bardzo niezależny. Często niełatwy w relacjach. Zasłużony dla dziedzictwa polskich Żydów. To on zainspirował ministra kultury do powołania Muzeum Getta Warszawskiego w dawnym szpitalu Bersohnów i Baumanów oraz do podniesienia rangi Muzeum Treblinka na poziom instytucji państwowej. Różniliśmy się w wielu sprawach, ale zasługi Pawła dla Polski są niepodważalne. Cześć Jego pamięci!" - napisał na Twitterze Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego