Nie żyje były poseł Ruchu Palikota. Marek Domaracki miał 55 lat

W poniedziałek w swoim domu zmarł w wieku 55 lat Marek Domaracki, były poseł na Sejm z Ruchu Palikota, a potem SLD. Pochodził z Piotrkowa Trybunalskiego.

W 2011 r. przystąpił do Ruchu Palikota, z którego list z powodzeniem kandydował do Sejmu. We wrześniu 2014 r. przeszedł do koła poselskiego SLD. W wyborach w 2015 r. nie otrzymał mandatu.