Twój Ruch nie startował w wyborach. Ale dotacje zdążył już wydać

Byłe ugrupowanie Janusza Palikota otrzymało w zeszłym roku ponad milion złotych z budżetu państwa. Ponad 40 proc. z dotacji przelano na rachunki bankowe 4 osób z obecnych władz ugrupowania - informuje portal Konkret24. Pieniądze otrzymała także firma dwukrotnego Mistrza Polski Sommelierów.

Partia, jak co roku, złożyła w Państwowej Komisji Wyborczej informację finansową za zeszły rok. Wynika z niej, że TR otrzymał z budżetu państwa subwencję w wysokości 1,233 mln zł, z czego wydano 1,185 mln zł.

Ponad 40 proc. wydatków z całej subwencji (ok. pół miliona złotych) trafiło na konta osób z władz partii lub firm powiązanych z nimi. "Choć jest to zgodne z przepisami, może budzić wątpliwości" - twierdzą dziennikarze Konret24.

Blisko 180 tys. złotych trafiło do kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Piłasiewicza, sekretarza zarządu krajowego Twojego Ruchu. Prawnik, w rozmowie z portalem, przyznał że był to zakres umowy dot. obsługi prawnej. Chodziło o: bieżące doradztwo (udzielanie porad oraz konsultacji prawnych), sporządzanie opinii prawnych, udział lub prowadzenie negocjacji, sporządzenie i opiniowanie pod względem prawnym dokumentów partyjnych.

Ponad 110 tys. przelano na rachunek Danuty Wójcik, skarbniczki Twojego Ruchu, jako osoby fizycznej, a także do jej dwóch firm - kancelarii doradztwa podatkowego. Tyle samo otrzymała członkini zarządu krajowego Bogusława Życińska - zarówno ona osobiście, jak i jej biuro rachunkowe.

Początki na scenie politycznej

Twój Ruch oficjalnie został powołany do życia w 2013 roku, po przekształceniu Ruchu Palikota. Wtedy lider ugrupowania zapewniał, że partia zaangażuje się w pracę na rzecz m.in. wolności, równości i postępu.

Partia wystawiła listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego w 2014 pod nazwą Europa Plus Twój Ruch. W komitecie, oprócz Palikota, znaleźli się Aleksander Kwaśniewski oraz Marek Siwiec. Mimo to, kandydaci ugrupowania przegrali z kretesem.